Evade dai domiciliari per andare dalla compagna. 29enne arrestato dai carabinieri

MADDALONI – Giulio De Matteo, 29 anni, pluripregiudicato di Maddaloni detto ‘o sett è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni che lo hanno trovato nella notte, nel garage della compagna, in via Appia Antinca a Santa Maria a Vico. Era già ristretto ai domiciliari. E’ stato arrestato per evasione e sottoposto nuovamente alla detenzione domiciliare a Casavatore. Già il 26 febbraio scorso il 29enne venne sorpreso in giro per Caivano dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna.