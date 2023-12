Fa il panico nella discoteca di CASERTA, assolto figlio dell’ex uomo dei Belforte

MARCIANISE – Nei confronti di Francesco Buanno, figlio dell’ex affiliato del clan Belforte, Fabio, recentemente deceduto, è stata annullata la condanna il primo grado a due anni di reclusione e 500 euro di multa. Lo ha deciso nelle scorse ore la Corte di Appello di Napoli.

La vicenda riguardava delle minacce che Buanno avrebbe fatto nei confronti del titolare di una discoteca di Caserta nel 2008.

Minacce e tentata estorsione, due accuse che sono cadute nel procedimento in secondo grado. Ci furono dei comportamenti sopra le righe, ingiuriosi, e dei danneggiamenti ad alcune auto, ma non si profilano, per i giudici dell’Appello, comportamenti rientranti delle due specifiche di reato