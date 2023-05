Fa inversione di marcia e provoca incidente. Ferito ragazzo in scooter

Sul posto ambulanza e carabinieri.

RECALE Una serie incredibile di incidenti, oggi in via Ponteselice. Ad una trentina di metri dal luogo in cui si è ribaltata l’ambulanza (clikka e leggi) , un altro sinistro si è verificato dopo pochi minuti. Una Punto, facendo un’inversione di marcia, ha preso in pieno un ragazzo che era in sella al suo scooter. Il giovane è finito a terra e subito, alcuni presenti, hanno allertato carabinieri e ambulanza.