LE FOTO. Terribile schianto all’ora di pranzo: ambulanza si ribalta. Due feriti, c’è anche un’operatrice sanitaria

Forse nel tentativo di evitare la Smart, il mezzo di soccorso si è capovolto.

MARCIANISE/MACERATA CAMPANIA Uno scontro violento si è verificato poche ore fa in via Ponteselice, all’incrocio tra Macerata Campania e Marcianise, nei pressi del supermercato Todis. Una Smart, con a bordo il solo conducente, si è schiantata contro un’aumbulanza. L’impatto è stato talmente violento che l’ambulanza si è ribaltata, forse nel tentativo brusco di evitate l’auto. La dinamica non è ancora chiara. Feriti, oltre al conducente della Smart, anche un’operatrice sanitaria che si trovava all’interno dell’ambulanza. Sul posto si è portata la polizia.