FAVORI IN COMUNE. Tra abrogazione e prescrizione per l’ex sindaco e altri 15, si torna in aula per il reato associativo

Nel procedimento il Comune di Portico di Caserta, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Di Fuccia, si è costituito parte civile

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PORTICO DI CASERTA – Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i reati di falso ideologico in atto pubblico e violazione del testo unico d’edilizia, e per la recente abrogazione del reato d’abuso d’ufficio.

E’ quanto stabilito dalla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta da Sergio Enea, con a latere Giuseppe Zullo e Norma Cardullo, nel procedimento a carico dell’ex sindaco di Portico di Caserta Gerardo Massaro e altre 15 persone

Assolti per il reato d’abuso d’ufficio, a seguito della recente abrogazione ai sensi della legge 114 del 2024, l’ex

sindaco Gerardo Massaro, Alessandra Falcone, Giovanni Iodice, Pierfrancesco Morrone, Cosimo Cristillo, Ferdinando Iodice, Giuseppe Gaudiano, Antonio Leggiero, Pasquale Massaro, Giuseppe Papillo, Maria Ginestra; perchè il fatto non è previsto più dalla legge come reato.

Sentenza di non luogo a procedere per falso ideologico in atto pubblico e le violazioni in materia di edilizia per intervenuta prescrizione per Gerardo Massaro, Pasquale Piccirillo, Francesco Piccirillo, Francesco Piccirillo Biagio Gravina, Falcone Alessandra, Giuseppe Gaudiano, Antonio Leggiero, Antonino Adelini, Ferdinando Iodice, Cosimo Cristillo.

Il reato associativo è ancora in corso per l’ex primo cittadino Gerardo Massaro, Pierfrancesco Morrone, Cosimo Cristillo, Angelo Piccirillo, Francesco Piccirillo Francesco Piccirillo Alessandra Falcone, Antonio Leggiero, Giuseppe Gaudiano, Biagio Gravina.

Le accuse della Procura: “Favori in cambio di consenso”

Secondo la ricostruzione della Procura, l’ex primo cittadino avrebbe utilizzato il proprio ruolo istituzionale per favorire interessi privati, con benefici politico-elettorali, economici e di potere, danneggiando contestualmente coloro che ostacolavano questo sistema.

Sotto osservazione anche la variazione di destinazione d’uso di un complesso edilizio riconducibile all’imprenditore Felice Letizia, di Marcianise. La Procura ritiene che l’atto fosse illegittimo e redatto in assenza dei requisiti di legge, con la presunta complicità dell’ufficio tecnico e della polizia municipale, coinvolti nella redazione di atti ritenuti falsi durante i sopralluoghi nell’area cantierizzata. Al centro delle indagini anche l’uso del campo sportivo comunale.

Comune parte civile

Nel procedimento il Comune di Portico di Caserta, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Di Fuccia, si è costituito parte civile a tutela dell’ente locale e dei suoi interessi, potenzialmente lesi dagli atti oggetto di indagine.

La vicenda resta ancora aperta, con il reato associativo da accertare in aula.