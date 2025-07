FEBBRE DELLE ZANZARE. C’è una prima vittima casertana per la West Nile

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

Anche un contagiato in zona Baia Domizia ha perso la vita

CASERTA – Due vittime in poche ore per il virus West Nile. Ad oggi è deceduto Aniello Lettieri, 80 anni, ricoverato da quattro giorni all’ospedale di Caserta dopo aver manifestato sintomi compatibili con l’infezione. Residente nella frazione Montedecoro di Maddaloni, l’uomo non ha superato le complicazioni del virus. I funerali si terranno domani.

A Roma è morto allo Spallanzani un 77enne della provincia di Frosinone, già affetto da patologie croniche e reduce da trapianto, che aveva soggiornato a Baia Domizia. Le autorità sanitarie hanno intensificato i controlli e avviato disinfestazioni straordinarie a Maddaloni, dove si registrano altri casi sospetti in anziani fragili.