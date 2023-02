Fermato dai carabinieri e rifiuta l’alcool test. Ecco cosa è successo a 27enne casertano

Il giovane si è trovato in qualità di imputato nel processo legato a questa tipologia di reato

SAN CIPRIANO D’AVERSA – È costata la scelta di rifiutare l’alcol test per un ragazzo di 27 anni di San Cipriano d’Aversa.

Il comma 8 dell’articolo 187 del Codice della Strada prevede, infatti, specifiche ipotesi di reato per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti.

Il ragazzo decise di rifiutare l’alcool test dinanzi ai carabinieri della stazione di San Cipriano che ritenevano il giovane stesse guidando sotto l’effetto di sostanze.

Il tribunale di Napoli Nord con sede ad Aversa ha condannato S.P., difeso dall’avvocato casertana Mirella Baldascino, ad una pena di 4 mesi e a 1000 euro di multa.

Si tratta, però, in considerazione anche della lieve entità del fatto, di una pena sospesa, una condanna che non trova immediatamente applicazione, rimanendo, appunto, condizionatamente sospesa per un periodo determinato di tempo.

Il ventottenne ha ricevuto anche la sospensione della patente di guida per due anni.