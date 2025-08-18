Vinti 100mila euro in provincia di CASERTA: Ferragosto di fuoco per i fortunati al gioco

Aversa la città più premiata dalla Dea Bendata

AVERSA – Ferragosto porta fortuna nel casertano, dove alcuni giocatori si sono aggiudicati somme considerevoli grazie alla dea bendata. Il 14 agosto, durante l’estrazione del 10eLotto, un partecipante ha vinto 22.500 euro ad Aversa, grazie a una giocata effettuata in una ricevitoria di via Roma, scegliendo la modalità a estrazione frequente.

Ma la vera sorpresa è arrivata due giorni dopo, il 16 agosto, sempre ad Aversa: una quaterna sulla ruota di Napoli (con i numeri 37, 52, 63 e 85) ha fruttato ben 62.500 euro. Nello stesso periodo, anche Pietramelara è stata protagonista di una vincita: un fortunato ha portato a casa 18.000 euro giocando al 10eLotto.

In totale, tra le varie giocate vincenti, il territorio ha visto arrivare oltre 100mila euro in premi, rendendo questo Ferragosto particolarmente memorabile per alcuni fortunati residenti.