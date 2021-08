IL VIDEO. Ferragosto di razzie sul lungomare di MONDRAGONE. Una coppia di turisti statunitensi sconvolta: “Derubati di tutto”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si dice tutto ed il contrario di tutto quando si afferma che da tre giorni, ovvero da quando sono partiti maggiori controlli sul territorio grazie alla somma di 30mila euro elargiti dal sindaco Pacifico alla Polizia Municipale comandata da Bonuglia, i casi di furti sono spariti. Ma non è proprio così.

Nella giornata del 15 agosto ben cinque auto in sosta sul lungomare sud sono state vandalizzate. A farne maggiormente le spese, una coppia di americani di passaggio nella città rivierasca, che intorno alle 18:30, di ritorno dalla spiaggia, hanno trovato la propria auto completamente danneggiata e svuotata di tutto. I malviventi hanno asportato dall’abitacolo oggetti anche di valore appartenenti alla coppia, rimasta scioccata dall’accaduto. I due, increduli ed amareggiati, sono stati accompagnati alla caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. Episodi che, ripetiamo, non fanno per nulla bene al turismo locale e ledono l’immagine di una città che dal punto di vista della sicurezza e del decoro urbano stenta a decollare.