ORTA DI ATELLA Fiamme all’interno di un appartamento di via Pietro Mascagni. Tanta paura, poco fa, per il rogo divampato in un’abitazione, all’interno di un condominio, ad Orta di Atella. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato il fumo nero che fuoriusciva da una finestra.