Figlio di commercianti di S.MARIA C.V. riempito di botte in discoteca

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una serata di divertimento sul litorale flegreo si è trasformata in un incubo per un ventenne di Santa Maria Capua Vetere, aggredito durante una rissa scoppiata nei pressi di una nota discoteca della zona.

Il giovane, appartenente a una famiglia molto conosciuta nel settore commerciale locale, sarebbe stato preso di mira da più individui nel corso di un alterco degenerato in violenza.

Stando alle prime informazioni raccolte, la lite avrebbe avuto origine da un banale battibecco tra due gruppi di ragazzi, sfociato in uno scontro fisico all’esterno del locale. Non sono ancora chiare le cause precise dell’accaduto, ma pare che a far scattare la scintilla siano stati i soliti futili motivi.