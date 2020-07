Finiscono contro un muro e si ribaltano. Paura per 4 giovani

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Durante la scorsa notte un’auto si è ribaltata dopo lo schianto contro un muro di cinta. E’ successo in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere. A bordo della Fiat 500 XL c’erano 4 diciannovenni sammaritani, tre ragazzi e una ragazza. Perduto il controllo del veicolo, hanno finito la loro corsa contro un muro di cinta, per poi ribaltarsi. Uno dei giovani è poi uscito dal finestrino andato in frantumi, mentre gli altri sono rimasti nell’abitacolo. Sono stati condotti in ospedale con fratture e lesioni.