Finto finanziere rapina due turisti lungo la Domiziana. Arrestato

MONDRAGONE – I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Aversa – Napoli Nord un iraniano di 42 anni con l’accusa di aver rapinato, nell’ottobre 2021, due turisti tedeschi che viaggiavano sul proprio camper. Dalle indagini realizzate dai carabinieri di Varcaturo e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, e’ emerso che il 42enne, spacciandosi per appartenente alla Guardia di Finanza, fermo’ i due turisti che percorrevano in camper la statale Domiziana – arteria che attraversa il litorale casertano e una piccola parte di quello napoletano – chiedendo i documenti, e con la forza si fece consegnare il danaro che la coppia aveva nei portafogli; quindi fuggi’ a bordo della propria auto, che fu poi ritrovata qualche giorno dopo abbandonata in seguito ad un incidente a non molta distanza dal luogo della rapina. Nell’auto i carabinieri trovarono la copia di un tesserino delle forze dell’ordine e i documenti di una donna, che risulto’ poi essere la moglie dell’iraniano. I carabinieri hanno perquisito casa della donna dove hanno trovato foto dell’uomo, riuscendo poi ad identificarlo grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza installate sul camper.