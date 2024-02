Fissati i funerali della piccola Giulia, volata in cielo a 8 anni. Il dolore delle maestre e il cordoglio del sindaco

La drammatica notizia ha scosso l’intera città

SAN PRISCO. La drammatica notizia della morte di Giulia Rosa Natale, bimba di soli otto anni di San Prisco, ha fatto rapidamente il giro della città e lasciati tutti attoniti. Impossibile rassegnarsi davanti alla morte di una piccola stella alla quale, ora, la città si appresta a dire addio. Sono stati, infatti, fissati i funerali: le esequie si terranno domani, 9 febbraio, alle 15:30 presso la Chiesa Madre di San Prisco. La piccola frequentava la scuola elementare e su facebook i sui insegnanti hanno scritto: ” Le scuole Iac SAN PRISCO e tutta la comunità Sanprischese da poco ha saputo della terribile dipartita della piccola Giulia di solo 8 anni. Questa notizia ci a straziato il cuore. Sei un bellissimo angelo volato via troppo presto. Veglia su i tuoi genitori Mimmo e Stefania. RIP piccola stella”.

Così, invece, l’Azione Cattolica Santa Croce San Prisco: “Ci stringiamo nel dolore alla famiglia di Giulia, nessuna parola può alleviare una sofferenza così grande. Non possiamo fare altro che pregare per lei e per chi l’ha sempre amata”.

Anche il sindaco Domenico D’Angelo e dell’amministrazione comunale hanno voluto esprimere il loro cordoglio: “La comunità di San Prisco, questa mattina, apprende una triste e dolorosa notizia. La dipartita della piccola Giulia Natale, volata in cielo troppo presto, ci colpisce profondamente, spezzando i nostri cuori. Porgiamo alla sua famiglia, nel tragico momento che ci trova uniti, le nostre più sentite condoglianze”.