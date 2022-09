Fissati i funerali di Agostino Galeone vittima di un drammatico incidente stradale

Coinvolto in un drammatico incidente di fronte il carcere Uccella

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali di Agostino Galeone, 65 anni, vittima di un drammatico incidente stradale. Galeone uomo molto apprezzato e conosciuto, alcuni giorni fa fu coinvolto in un grave incidente stradale lungo la statale Appia a San Tammaro, nel casertano, nelle vicinanze del carcere, dove una Fiat Panda, guidata da Agostino Galeone, di Carinaro, si era scontrata, per cause in corso di accertamento, con una Peugeot 206, condotta da una donna rimasta gravemente ferita nell’impatto. Sul posto i soccorsi ma per il 65enne furono vani i tentativi di rianimarlo, fu estratto dalle lamiere del veicolo. Successivamente la salma fu trasferita a medicina legale per l’autopsia. I funerali sono previsti per domani alle 15 presso la Parrocchia di S. Eufemia a Carinaro, l’uomo lascia la moglie Giuseppa e i figli Vincenzo e Teresa nel dolore. Tanti i messaggi di cordoglio.