FOLLIA. 21enne prende a bastonate tutte le macchine parcheggiate in strada

Ma non solo, serata movimentata per i carabinieri

CASERTA – Serata intensa quella di ieri tra Parete e Trentola Ducenta, dove i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari sul territorio. L’intervento ha portato a denunce, multe e sequestri in risposta a vari episodi di violenza e violazioni al Codice della Strada. A Parete, un 26enne di origine indiana è finito nei guai dopo aver aggredito un connazionale di 48 anni, apparentemente senza motivo. La vittima ha riportato lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni. L’aggressore è stato denunciato.

Non è andata meglio a Trentola Ducenta, dove un ragazzo di 21 anni, di nazionalità albanese, ha seminato il panico armato di un bastone di legno. Ha danneggiato diverse auto e moto parcheggiate in strada, sempre senza una causa evidente. Anche per lui è scattata una denuncia, oltre alla proposta di allontanamento obbligatorio dal comune.

Durante i controlli, i militari hanno anche ispezionato un bar della zona, sanzionando il titolare per aver venduto alcolici in orari vietati da un’ordinanza comunale. Il bilancio complessivo del servizio parla chiaro: 76 persone identificate, 44 veicoli controllati, 18 sanzioni per infrazioni stradali (tra cui guida senza assicurazione, senza casco o senza patente), cinque mezzi sequestrati e due sottoposti a fermo. Controlli come questo – spiegano i Carabinieri – servono a garantire sicurezza e legalità, soprattutto nei weekend, quando episodi di microcriminalità e comportamenti pericolosi tendono ad aumentare.