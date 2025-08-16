FOLLIA AD AVERSA. Picchia due netturbini davanti al bar e non solo. Ruba anche il camion rifiuti e si schianta nel muro

AVERSA – Un ragazzo nordafricano, già destinatario di un decreto di espulsione, ha messo a soqquadro il centro di Aversa nelle prime ore dell’alba. In preda a un raptus, probabilmente causato dall’alcol, l’uomo ha prima aggredito due operatori ecologici impegnati nel turno notturno in via Roma, vicino al bar “Il Boschetto”.

Ma il peggio doveva ancora venire: dopo l’assalto, il soggetto è salito alla guida del mezzo per la raccolta rifiuti tentando una rocambolesca fuga. L’evasione si è conclusa pochi istanti dopo con un violento impatto contro un muro in via Belvedere, dove ha abbandonato il veicolo prima di darsi alla fuga a piedi.

I due netturbini aggrediti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Moscati per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine come irregolare sul territorio italiano, è ora ricercato attivamente