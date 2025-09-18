FOLLIA IN FAMIGLIA. Uomo minaccia di morte il fratello per l’antenna della TV

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

SAN FELICE A CANCELLO – Nuovi particolari sono emersi durante l’udienza del processo a carico di M.C., 77enne residente in Portogallo ma originario di San Felice a Cancello, imputato per minacce e danneggiamenti aggravati nei confronti del fratello B.C..

Un teste chiave, il tecnico antennista, ha riferito alla corte di essere stato personalmente aggredito da Mario Cioffi mentre stava installando un’antenna per conto del fratello B.. Secondo la testimonianza, l’uomo avrebbe inveito contro il tecnico gridando: “Togli l’antenna, non la devi montare, ti faccio vedere io che faccio…”.

Il teste ha inoltre dichiarato di essere successivamente entrato nell’abitazione di B.C., dove avrebbe assistito all’aggressione verbale di M. nei confronti del fratello. Le minacce includerebbero frasi come “Ti ammazzo” e “Ti devo uccidere”, oltre al lancio di un bastone di legno che avrebbe danneggiato una persiana.

L’udienza odierna, che vedeva la parte civile rappresentata dagli avvocati Rosa Piscitelli e Gennaro Masiello, si è conclusa con il rinvio per la decisione. Il processo riguarda episodi verificatisi nel febbraio 2021 tra i due fratelli. La prossima udienza sarà dedicata alla discussione finale prima della sentenza.