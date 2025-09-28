FOLLIA. Prende a morsi e picchia la moglie durante una lite in casa, arrivano i carabinieri
28 Settembre 2025 - 12:50
SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un intervento dei Carabinieri ha posto fine a una lite domestica degenerata in violenza a San Cipriano d’Aversa, in via Trieste, non distante dal supermercato Decò. Secondo le prime informazioni. La discussione familiare ha presto assunto toni violenti.
L’uomo, in un raptus di furore, avrebbe prima aggredito verbalmente la moglie per poi passare alle vie di fatto, colpendola con pugni, arrivando addirittura a prenderla a morsi. La donna, spaventata dalla violenza dell’accaduto, è riuscita a fuggire dall’abitazione per chiedere aiuto.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, allertati da vicini e dalla stessa donna.