FOTO. CASERTA. Franco Di Mare nella ex Saint Gobain per celebrare il successo de L’AMICA GENIALE

CASERTA (g.v.) – Franco Di Mare nella ex area Saint Gobain per la sua trasmissione ‘Frontiere’. Il giornalista della RAI ha elogiato le fiction ambientate nel meridione come I Bastardi di Pizzo Falcone, il Commissario Tataranni, il commissario Montalbano e soprattutto l’Amica Geniale, la bellissima fiction girata in parte pure a Caserta, mentre le riprese interen girate esclusivamente nel capannone ex Ucar, dove la produzione americana della Hbo ha il suo quartier generale, di cui una parte nell’albergo Golden Tulip. Quel Sud diventato in un momento di difficoltà teatro di genialità, “un Sud con personaggi veri sospesi tra male e bene non solo male come invece succede in Gomorra” , hanno specificato gli intervistati. Sulla Saint Gobain, dove sono state girate alcune scene del romanzo della misteriosa Elena Ferrante, Di Mare ha fatto riferimento a quella “fabbrica pisana che non esiste più che produceva finestrini per auto, oggi la stessa sembra una carcassa di una balena sventrata“