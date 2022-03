FOTO E NOME. La rapina al deposito di “Mister drink”: arrestato il complice

MARCIANISE/SAN NICOLA LA STRADA – Chiuso il cerchio per la rapina avvenuta 4 mesi fa a San Nicola La Strada in via Appia presso la rivendita di bibite “Mister drink”. I carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito nel tardo pomeriggio di oggi un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Simmaco Zarrillo, 45 anni, di Marcianise, accusato di essere il complice di Salvatore Di Giovanni, il 54enne marcianisano già arrestato. Il 45enne è stato condotto nella caserma di via Laviano dove è stato peraltro colpito da un malore improvviso.