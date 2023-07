Francesco Diana, fratello dell’ex assessore di SAN CIPRIANO Orlando Diana, completamente libero. Ma a breve arriverà la sentenza per le armi nascoste in fattoria

La decisione del gup Dello Stritto, che lo sta giudicando in rito abbreviato, che ha accolto la richiesta degli avvocati sulla specifica richiesta del titolo cautelare ancora in vigore. Fu arrestato nel febbraio scorso

Non bisogna mai confondere le procedure relative ai titoli cautelari, cioè all’emissione di un’ordinanza da parte di un gip degli arresti in carcere, domiciliari, di un obbligo di firma, di una sospensione dalle funzioni amministrative e imprenditoriali, con quella che è la fase processuale.

Questo bisogna evitare di farlo quando si è davanti ad un giudice che conduce un processo, da solo, a capo di un collegio o di una corte di Assise, formata anche dalla giuria popolare, ed è chiamato ad emettere sentenza.

Se un imputato si trova imputato ed è sotto titolo cautelare, non riguarda più il gip che l’ha emessa su richiesta della Procura, ma l’organismo giudicante, ovvero il giudice monocratico, come tale o come gup, in caso di rito abbreviato, come collegio o come corte di Assise.

Ed è esattamente quello che è successo per Francesco Diana, fratello di Orlando Diana, ex assessore, anche lui in un’indagine, quella famosa relativa ai Servizi Sociali e agli appalti Asl per i test anticovid.

Francesco Diana si trova nella posizione di imputato dinanzi al gup Rosaria Dello Stritto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che lo sta giudicando con rito abbreviato per i reati di detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni.

Il dibattimento, peraltro piuttosto breve (altrimenti che rito abbreviato sarebbe), è una cosa, altro è la misure cautelare che, però, diventa materia del giudice del processo.

Ed è stata proprio la gup Dello Stritto ad accogliere la richiesta degli avvocati di Diana, rimuovendo l’ultimo titolo cautelare sopravvissuto per Francesco Diana, arrestato tratto lo scorso 14 febbraio e fino ad oggi sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rendendo la sua posizione come quella di un imputato a piede libero in tutto e per tutto