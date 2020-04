Fuggono dalla quarantena per raggiungere la sorella positiva all’ospedale di MADDALONI

Le due donne sono state denunciate dai…

MADDALONI – Fuggono dalla quarantena nel Napoletano per raggiungere la sorella risultata positiva al Covid-19. E’ probabilmente la storia più assurda, ma sicuramente quella forse più pregna di disperazione che mette in evidenza quello che è lo strazio per le famiglie divise: quelle di non potersi aiutare in un momento così delicato. Due donne residenti, come dicevamo, nel Napoletano che hanno abbandonato la quarantena per raggiungere la terza sorella, risultata positiva e ricoverata all’ospedale di Maddaloni. Le due donne sono riuscite ad arrivare fino alla cittadina casertana, ma una volta giunte sono state fermate da un posto di blocco dei carabinieri, i quali hanno identificato e denunciato le due sorelle per violazione delle prescrizioni governative e regionali.