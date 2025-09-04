Fumo da una gelateria chiusa: paura in centro ad AVERSA, intervento dei Vigili del Fuoco

Diversi cittadini, allarmati dalla scena, hanno prontamente contattato i soccorsi

AVERSA – Momenti di apprensione nel cuore della città nella tarda serata di ieri. Intorno alle 23:00, una densa nube di fumo ha cominciato a fuoriuscire da una gelateria situata in Piazza Vittorio Emanuele III, suscitando allarme tra i residenti e le persone di passaggio.

L’anomalia è stata notata nei pressi del civico 25, dove ha sede la gelateria “Shaky Monkey”. Il fumo scuro si insinuava dalla saracinesca chiusa del locale, apparentemente deserto. Diversi cittadini, allarmati dalla scena, hanno prontamente contattato i soccorsi componendo il numero dei Vigili del Fuoco.

Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto una squadra del distaccamento di Aversa, affiancata da un’autobotte. I pompieri, dopo aver aperto l’ingresso, hanno scoperto che la causa del fumo era un principio d’incendio partito da una ciabatta elettrica posizionata dietro il bancone.

Secondo le prime ipotesi, il corto circuito si sarebbe verificato circa un’ora dopo la chiusura del locale, quando ormai non vi era più nessuno all’interno. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme non hanno avuto modo di espandersi, evitando danni ingenti all’attività e ai locali adiacenti.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’area antistante l’edificio è stata momentaneamente transennata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Aversa, impegnati nei primi rilievi e nelle verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Fortunatamente, non si registrano feriti. I danni, secondo una prima stima, sembrano limitati alla zona interessata dall’impianto elettrico e al retro del bancone. La gelateria resterà chiusa fino al completamento delle ispezioni tecniche e dei necessari interventi di ripristino.