Furto al campo sportivo, rubato anche un defibrillatore

Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione

ALVIGNANO -.Furto al campo sportivo, rubato il defibrillatore. Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero trinciato il lucchetto di una porta di ingresso del campo e poi si sono introdotti all’interno, portando via il defibrillatore semiautomatico, un dispositivo in realtà obbligatorio per le Associazioni Sportive poi, entrati nel vano pompe che alimenta la condotta del paese hanno asportato i cavi di rame che alimentano le torrette di illuminazione del campo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.