Furto d’auto in trasferta. Ai domiciliari con il suo complice casertano

SAN FELICE A CANCELLO – E’ tornato ai domiciliari, che aveva evaso, Luigi Cuozzo, 20 anni, di Paolisi, che era stato fermato dai carabinieri. Nessuna misura cautelare è stata infatti applicata dal giudice Salvatore Perrotta dopo l’udienza di convalida di questa mattina, al termine della quale il giovane ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato.

A novembre il prosieguo della direttissima su una vicenda scandita anche da alcuni momenti di concitazione registrati quando Cuozzo è stato bloccato dai militari.

Il 20enne è agli arresti in casa da metà giugno, al pari di un 23enne della provincia di Caserta, per il furto di una Focus a Paolisi che i carabinieri avevano intercettato a San Felice a Cancello. Ne era nato un inseguimento durante il quale l’auto aveva danneggiato alcuni veicoli in sosta ed aveva imboccato contromano una strada, prima di essere abbandonata.