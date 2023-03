Furto di champagne, svolta in aula: cambia la misura per la banda

Accolta l’istanza del legale del giovane che aveva già ottenuto la liberazione del complice

MARCIANISE– Erion Kaferi, arrestato per furti di champagne ha ottenuto gli arresti domiciliari dopo 7 mesi in cella. La prima sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Presidente Caparco, ha accolto l’istanza del legale del giovane, l’avvocato Giuseppe Foglia, che aveva già ottenuto la liberazione del complice.

L’ albanese è accusato di rapina e furti pluriaggravati ai danni di due imprenditori, titolari di rivendite all’ingrosso di vini e liquori. Era lo scorso 26 giugno quando venne messo a segno l’ultimo di una serie di raid analoghi. Due soggetti, entravano nell’esercizio commerciale “Distribuzioni Siciliano” in Capodrise alla via Ponteselice, praticando un foro nel muro perimetrale, aggredivano il custode con calci, pugni e oggetti contundenti, sottraendo numerose bottiglie di champagne per un valore di circa 70.000 euro, dandosi subito dopo alla fuga.

L’arrestato

a seguito dell’indagine investigativa venne riconosciuto. Nel corso della perquisizione furono rinvenute e sottoposte a sequestro, numerose cose pertinenti i colpi messi a segno e in particolare, capi d’abbigliamento e telefoni cellulari con risultanze informatiche rilevanti per l’attribuzione alla responsabilità dei due dei fatti in contestazione.