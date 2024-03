FURTO DI PASQUA. Rientra a casa e si trova faccia a faccia con i ladri: finanziere preso a sprangate

CALVI RISORTA – Malviventi in azione in pieno giorno, nella mattina di Pasqua, a Calvi Risorta. Tre gli uomini che hanno agito all’interno di un’abitazione mentre un quarto attendeva esternamente alla guida di una potente auto, un’Audi. A scoprire il raid proprietario, un finanziere, rientrato in casa trovandosi faccia a faccia con la banda fronteggiando i delinquenti. Il malviventi hanno reagito aggredendo il padrone di casa con una spranga di ferro per poi darsi alla fuga