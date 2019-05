Furto di prima mattina. Ladri rubano il pane fuori al negozio - CasertaCE

PARETE (red.cro.) – Un qualcosa che ricorda un’immagine da film neorealista quando l’Italia viveva in uno stato di critica e drammatica indigenza, quando un tozzo di pane faceva la differenza. Forse, allora deve ancora di più preoccupare il furto avvenuto questa mattina al negozio di alimentari “La Bottega del Buon Sapore”.

All’alba, il panettiere, come sempre aveva poggiato 10 euro di pane (circa 6 chili) davanti alla serranda del negozio pronto all’apertura ma in quei brevi istanti qualcuno ha pensato fosse il momento adatto per razziare l’esercente e portare via il bustone di pane.