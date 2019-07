PIETRAMELARA – Furto di slot in un locale di Pietramelara. La scorsa notte dei ladri si sono introdotti nel bar Youth Sport di via Angelone, dopo aver forzato la porta d’entrata con una barra di ferro. Rubate 3 slot per un valore commerciale di circa 1.000 euro, oltre agli ingenti danni arrecati alla struttura. Nonostante il sistema d’allarme già scattato, in pochissimi minuti hanno caricato le slot machine su di un furgone bianco, per poi dileguarsi.