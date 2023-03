Furto in tabaccheria: l’irruzione dal cortile della scuola

Il raid in pieno centro

CASALUCE – Furto, nella notte, al tabacchi su Corso Vittorio Emanuele a Casaluce. Il raid, sembrerebbe studiato a tavolino, è stato messo a segno passando per il cortile della scuola adiacente al negozio. Sfondata una parete i delinquenti si sono portati all’interno della rivendita facendo razzia di tutto quello che c’era di valore. Danni ingenti per il proprietario che ha sporto denuncia dell’accaduto ai militari dell’arma. Un importante aiuto nelle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.