Furto in una nota farmacia. TUTTI I DETTAGLI

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ladri in azione nella notte alla farmacia dei fratelli Iossa nel quartiere San Nicola. Ignoti si sono introdotti dall’ingresso principale portando via il fondo cassa di denaro contante. Questa l’amara sorpresa che i titolari si sono ritrovati questa mattina all’apertura dell’esercizio commerciale trovando la serranda divelta. Non risultano ammanchi di medicinali e forniture mediche. Qualche settimana fa un’altra farmacia, quella di corso Umberto, era stata oggetto di furto e stupisce la facilità con cui i malviventi riescono ad agire senza essere mai notati da nessuno.