Garante dei disabili: sottoscritto il protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate per aiutare le persone con disabilità

La sala convegni della Prefettura di Caserta ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Progetto Angeli”

CASERTA (C.S.) – La sala convegni della Prefettura di Caserta ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Progetto Angeli”, il protocollo d’intesa sottoscritto dall’avvocato Paolo Colombo, Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità e dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate Tommaso Flagiello.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il vice prefetto vicario Dott. Biagio Del Prete, la Direttrice Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate dott.ssa Claudia Cimino, il Comandante del Gruppo Provinciale della Guardia di Finanza col. Nicola Sportelli, il Questore di Caserta Andrea Grassi, il vice presidente della provincia Marcello De Rosa, il

sindaco di Caserta Carlo Marino, i presidenti degli Ordini dei Commercialisti di Caserta

Pietro Raucci e di Napoli Nord Francesco Matacena, il presidente del CSV Giuseppe

Rauso, il presidente dell’associazione trapiantati Franco Martino, il vice presidente

dell’ENS Antonio Vardaro con l’interprete lis Salvatore Amodio.

Dopo i saluti introduttivi del vice prefetto Biagio Del Prete, sono seguiti quelli del vice

presidente della provincia Marcello De Rosa, del sindaco di Caserta Carlo Marino e del

presidente dell’associazione trapiantati Franco Martino.

Ognuno degli intervenuti ha voluto ricordare l’importanza del progetto nato da una

iniziativa della Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate e rivolto a chi per una disabilità o per la poca praticità con il web non riesce ad utilizzare i servizi online

che l’Agenzia mette a disposizione dell’utenza.

Sono poi seguiti gli interventi del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate

Tommaso Flagiello che ha spiegato come è nata l’idea del protocollo d’intesa e che

garantirà vari servizi, dalla richiesta e rinnovo del codice fiscale/tessera sanitaria,

all’assistenza per la compilazione modelli dichiarativi e tutti gli altri servizi erogati

dall’agenzia fiscale.

Poi nel suo intervento il Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo, ha affermato: “Il

protocollo è un passo importante della pubblica amministrazione che vuole essere sempre

più vicina ai cittadini in particolare a quelli più fragili. Spero che il protocollo sia esteso

alle varie Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate e nei vari uffici della pubblica

amministrazione della Regione Campania”.

L’intervento della Direttrice Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate ha

concluso i lavori.