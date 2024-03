Giovane ferito gravemente dopo una caduta dal monopattino

Nel cadere ha violentemente battuto la testa sull’asfalto riportando un importante trauma cranico

SPARANISE– Perde il controllo del monopattino e cade rovinosamente a terra battendo la testa.

Protagonista un 33enne che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente in monopattino nella zona di via Merola a Sparanise.

Trasportato in condizioni piuttosto serie all’ospedale civile di Caserta dove è stato affidato alle cure dei medici ai quali la situazione sarebbe apparsa piuttosto seria