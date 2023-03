Giovane mago delle truffe online condannato a… lavorare

Per il 21enne affidamento in prova ai servizi sociali.

MARCIANISE La sua “attività” è iniziata quando aveva appena 16 anni: gli bastava una foto per riuscire a fare acquisti on line con le carte di credito dei poveretti che gli capitavano a tiro. A.R. di Marcianise, che oggi ha 21 anni, è stato sottoposto a ben tre procedimenti penali dal Tribunale dei minori, poi riuniti in un unico processo. Il giudice, ascoltando le tesi della difesa ha concesso al giovane l’affidamento in prova (la misura alternativa alla detenzione più ampia che si svolge nel territorio e intende evitare alla persona condannata i danni che derivano dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà) e, per tale ragione, sconterà la sua pena solo lavorando.