Giovane papà investito sul Litorale, il pirata della strada vuole patteggiare

CASTEL VOLTURNO – Mikola Girniak ha chiesto, di nuovo, il patteggiamento. Dopo un primo rigetto da parte del giudice alla pena concordata a 4 anni e 6 mesi, l’imputato, 37 anni ucraino, ha avanzato una nuova istanza di patteggiamento, stavolta a 5 anni, che verrà valutata dal gup Rossi alla fine del mese.

Girniak è il pirata della strada che in via delle Acacie, a Castel Volturno, ha ucciso investendolo con il suo Suv Bmw X6, il trentaquattrenne Giorgio Galiero di Castel Volturno, figlio di noti commercianti, nell’agosto 2019. E’ accusato di omicidio stradale aggravato per non aver prestato soccorso alla vittima. Quando è stato fermato, sotto l’abitazione della fidanzata i carabinieri gli hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge.