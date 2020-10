Giro di “mazzette” per “comprare” le revisioni dei camion. Libretti sequestrati in provincia di CASERTA

CASERTA – Da piu’ parti in giro per l’Italia si sapeva che a Ferrara era possibile ‘comprare’ le revisioni per i camion. E’ quanto emerso dall’indagini dell’operazione ‘Ghost Inspections’ su un presunto giro di mazzette che, oltre a sette misure di custodia cautelare, hanno portato al sequestro delle carte di circolazione di oltre 350 automezzi, piu’ quelle di altri 270 ritenuti irregolari e attualmente in giro per l’Italia. I provvedimenti sono eseguiti da Polizia Stradale e Guardia di Finanza di Ferrara, su disposizione della Procura.

Tutti questi veicoli saranno sottoposti a revisione straordinaria. Camion e libretti sequestrati sono riferibili infatti ad oltre 30 province: Ascoli Piceno, Benevento, Bologna, Brescia, Caserta, Cremona, Cosenza, Catania, Forli’-Cesena, Foggia, Firenze, Isernia, Crotone, Messina, Milano, Mantova, Modena, Massa Carrara, Napoli, Novara, Piacenza, Padova, Pisa, Parma, Pavia, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rimini, Rovigo, Salerno, Siena e Verona.