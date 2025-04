GLI INCREDIBILI VIDEO. Follie all’Outlet La Reggia per accaparrarsi la merce in sconto: traffico infernale, gente arrampicata sugli scaffali

Ieri, domenica

MARCIANISE – È stato un “Fashion Festival” che in tanti ricorderanno, quello tenutosi ieri all’Outlet “La Reggia” di Marcianise. L’evento, che prometteva una giornata di shopping dalle 9 alle 21 con sconti fino al 70% su marchi di tendenza, ha però deluso le aspettative, trasformandosi in un’esperienza caotica e frustrante per molti visitatori. Già dalle prime ore del mattino, i problemi di parcheggio sono stati evidenti, con numerosi utenti che hanno segnalato difficoltà a trovare un posto auto. In molti hanno parcheggiato selvaggiamente lungo la strada, in prossimità delle rotonde, addirittura attraversando la strada in punti molto pericolosi da percorrere a piedi.

La situazione è peggiorata durante la giornata: molti clienti hanno lamentato la scarsità di articoli in promozione, con alcuni negozi che esaurivano rapidamente la merce scontata. Alcuni hanno trovato lunghe file già in mattinata e, entro le 11, molte offerte erano già terminate. La frustrazione è aumentata ulteriormente a causa della disorganizzazione generale, che ha portato molti a definirla come una “lotta” per accaparrarsi i prodotti scontati.

Particolarmente critica è stata la situazione presso l’outlet Nike, dove gli sconti estremi su scarpe da oltre 100 euro a meno di 30 hanno generato scene di caos, con lunghe code e tensioni tra i clienti (QUI IL VIDEO). In alcuni casi, le file e l’affollamento hanno creato preoccupazione.

Il tutto è testimoniato dalle centinaia di commenti apparsi sulla pagina Facebook de “La Reggia” e dai video postati su TikTok, di cui condividiamo una piccola rassegna: