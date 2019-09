GOLDEN TULIP VOLALTO. In A1 cambia tutto. Ecco come il presidente Turco sta trasformando il PalaVignola

CASERTA – Ora si fa sul serio: la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta si lancia nell’avventura di A1, e di conseguenza nelle ferree regole del massimo campionato nazionale di pallavolo femminile. Una delle novità assolute riguarda l’incolumità delle atlete: ci sarà un’area chiusa per far entrare ospiti e pullman così come per gli arbitri e le atlete e staff della squadra di casa. I tifosi dovranno necessariamente entrare al PalaVignola in un’area opposta a quella delle atlete. Ci sarà una cassa esterna, e controlli sia all’esterno che all’interno del palazzetto di Caserta.

La società rosanero sarà obbligata ad avere degli steward che abbiano competenze necessarie per controllare i ticket d’ingresso ma soprattutto per indirizzare i tifosi verso i rispettivi settori. Non sarà garantito l’accesso di vetro (come bottiglie di birra o altro) così come saranno severamente vietati i fumogeni: le società che non rispetteranno queste regole saranno multate in modo molto salato. Chiunque invece dovesse essere sorpreso all’interno del palazzetto con vetro o con altro materiale ‘illegale’ andrà incontro al DASPO e all’ allontanamento dal Palazzetto: a vigilare i poliziotti della Questura e i carabinieri.

In A1 le regole sono ferree: non si può lanciare nulla in campo, rischio di perdita a tavolino la partita, pena, multe salate e chi lo fa si becca il DASPO. La società rosanero per obbligo dovrà acquistare e montare video check e led che separeranno spalti da campo. Inoltre ci saranno telecamere che controlleranno tutto. Regole ferree anche su acquisti farmaceutici che verranno relazionati alle regole antidoping. Il Club realizzerà un’area Vip come tutte le squadre di massima serie, ci saranno tante altre sorprese e divertimento per tutti coloro che saranno al PalaVignola a tifare centro sud. Ci sarà uno spazio prettamente per la Rai mentre per i giornalisti accreditati che saranno pochi per questione di spazio in quanto il PalaVignola non permette, saranno ospitati con tutti i criteri. Senza dimenticare gli abbonamenti: la settimana prossima ci sarà il lancio della campagna che aprirà le porte della Serie A1 alla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta.