Grave incidente stradale, feriti due fratelli adolescenti. Uno dei due è in pericolo di vita

I due hanno riportato gravi ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto tra Lago Patria e Ischitella. Il 15enne starebbe lottando tra la vita e la morte

CASTEL VOLTURNO – Un violentissimo sinistro stradale si verificato nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13, nella zona balneare di Ischitella. Uno scontro frontale, all’altezza dello svincolo per Lago Patria, ha coinvolto un’auto e una moto con a bordo due fratelli, entrambi minorenni, rispettivamente di 15 e 16 anni.



Il bilancio è di tre feriti in totale, ma sarebbero proprio i due ragazzini in sella alla moto a versare in condizioni più gravi. Il 15enne, secondo le ultime notizie, è purtroppo in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni da parte del comando di polizia locale, la due ruote di cilindrata 100, stava viaggiando ad un’elevata velocità, quando si sarebbe schiantata contro una Peugeot berlina, intenta ad uscire dal cancello di un’abitazione privata.



Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno trasportato urgentemente il quindicenne in pericolo di vita all’ospedale di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre il fratello alla clinica Pineta Grande a Castel Volturno. Il conducente della vettura invece, anche lui in cura presso la clinica castellana, avrebbe riportato delle ferite nell’impatto.