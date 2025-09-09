GRICIGNANO D’AVERSA. Prende fuoco un deposito d’auto, indispensabile l’arrivo dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio

Rogo in notturna a Gricignano, tre auto distrutte dalle fiamme. Intervento dei Vigili del Fuoco per estinguere l’incendio. Cause ancora ignote

GRICIGNANO D’AVERSA (alfonso centore)- Dramma nella notte in Via Larga. Nel comune di Gricignano d’Aversa, un incendio è divampato nelle ore notturne colpendo un concessionario locale di auto usate. Necessario e tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta, costretti ad impiegare un’autobotte per assicurare l’estinzione delle fiamme.

Una volta spento il rogo, è stato possibile trarre un primo bilancio dei danni provocati dall’incendio: tre vetture hanno subito l’impeto delle vampe incendiarie, facendo in modo che si alimentasse progressivamente la combustione. L’arrivo dei soccorsi ha limitato i danni alle altre autovetture e consentendo lo spegnimento della conflagrazione.

Non è ancora chiaro se si tratti di un episodio accidentale o di natura dolosa, le indagini sono in corso per scoprire le cause ed un eventuali moventi.