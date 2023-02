Grosso incendio in un’azienda agricola della valle: pompieri al lavoro

A rendere ancora più difficili le operazioni di spegnimento il forte vento che in queste ore sta interessando la nostra provincia

SAN FELICE A CANCELLO – Incendio, nella notte, in un’azienda agricola in via San Vincenzo nella frazione Talanico di San Felice. Le fiamme alimentate dal forte vento, che in queste ore sta interessando la nostra provincia, rendendo difficili le operazioni di spegnimento, hanno completamente avvolto la struttura. Sul posto i vigili del fuoco, con un’autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Caserta, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.