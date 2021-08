GIOIA SANNITICA– Gruppo scout non rientra alla base, l’allarme è stato lanciato pochi minuti fa. Già attivata la macchina dei soccorsi. I ragazzi con campo base in località Piana delle Pesche non sarebbero rientrati. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco di Piedimonte Matese con l’ausilio dell’elicottero Drago 69 di Pontecagnano, con gli uomini della protezione civile e la polizia municipale locale.