GUARDA I VIDEO. Auto vola dalla strada, ecco come sta l’uomo alla guida

CAPUA – A dir poco particolare l’incidente avvenuto in via Umberto I, a Capua, a pochi metri dal teatro Ricciardi, di cui vi abbiamo dato notizia nel pomeriggio di oggi (CLICCA E LEGGI).

Una Renault Twingo è volata dalla strada, distruggendo il muro di cinta e finendo nell’area verde che il muro stesso delimita dalla strada.

Pare che alla base di quanto successo ci sia stato un errore di calcolo nella manovra da parte del guidatore dell’auto, ma si tratta di un aspetto ancora da chiarire. Bisognerò capire anche l’automobilista stava lasciando il parcheggio che si trova su via Umberto I, oppure era in transito sulla strada.

Vista l’assurda dinamica, è stato immediatamente lanciato l’allarme, con vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza immediatamente giunti su via Umberto I. E sono stati proprio i caschi rossi adoperare la procedura di recupero della vettura.

Passando invece alle condizioni dell’automobilista, incredibilmente, l’uomo non ha riportato gravi conseguenze. Infatti, è stato medicato sul posto.

Questo pomeriggio verso le ore 16:00 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta in via “Largo porta Napoli” nel comune di Capua per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno immediatamente soccorso un uomo di circa 75 anni che, per cause da accertare, alla guida della sua auto ha sfondato un muretto di un parcheggio finendo la sua corsa nei fossati del castello di Carlo V dopo un volo di circa 5 metri. L’uomo, una volta recuperato dai Vigili del Fuoco, è stato affidato alle cure del 118 di Capua per essere poi trasferito in ospedale a Caserta. Sul posto per le operazioni di soccorso e recupero dell’autovettura è intervenuta anche un’autogrú proveniente dalla sede centrale del Comando.