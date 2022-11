GUARDA IL VIDEO AVERSA. Dai rubinetti della materna “K. Wojtyla” esce solo acqua rovente. Scarichi “appilati”, ma i genitori sono dei ciucci perché l’assessore Innocenti vincerà il Nobel

Ci è giunta, e noi la pubblichiamo in calce all’articolo, una breve clip di una conversazione tra un papà e la sua bimba che frequenta quell’asilo, Naturalmente , avendo scritto in questi anni, di tutto e di più, sull’inettitudine catastrofica di chi sulla carta dovrebbe governare la città normanna, la prendiamo a ridere per non piangere, usando il registro dell’ironia

AVERSA – (g.g.) E mamma mia, non vi va bene mai nulla! E fa caldo e dite che fan troppo caldo e fa freddo e dite che fa troppo freddo. Adesso è arrivato novembre e manco vi va bene, cari genitori degli studenti, degli alunni, dei bimbi delle materne cittadine, la modalità ultra innovativa messa a punto da quel “gran genio” dell’assessore all’edilizia scolastica Giovanni Innocenti.

Ma mentre quel gran genio dell’amico della buonanima di Lucio Battisti veniva evocato e invocato, rispetto a una condizione di precarietà di un mezzo di locomozione visto che lui si che “saprebbe cosa fare”, visto che “con un cacciavite fa miracoli”, per quest’altro amico qua i miracoli non son una possibilità bensì realtà tangibile. E’ arrivato novembre? E allora spiegate al sottoscritto e all’assessore Giovanni Innocenti a cosa diavolo vi serve l’acqua fredda?

La

suola per l’infanzia “K. Wojtyla” di Aversa diventa allora il pregiatissimo strumento di questo progetto pilota altamente innovativo, al punto che, quanto ci risulta, l’assessore Giovanni Innocenti è stato già invitato per una serie di conferenze scientifiche, da quelli della Silicon Valley, da quelli delle aziende dei micro sistemi e delle micro minchiate di ogni cosa di Taipei, di Seul e di Tokyo. Sembra abbiano già preso notizie per acquistare al prezzo di miliardi di dollari questo brevetto che Innocenti ha realizzato, mutuando questo sistema dalle esperienze compiute nel consorzio idrico di Terra di Lavoro, in tutta evidenza la Silicon Valley casertana, di cui è diventato dipendente grazie ad una intuizione, rivelatasi provvidenziale per il futuro e per il progresso delle genti, del consigliere regionale

Poi, se a voi aversani vi etichettano come dei grosseur , come degli ignorantoni, vi offendete. Ma come, di fronte ad una scoperta che probabilmente consentirà a Giovanni Innocenti di aggiudicarsi il premio Nobel, vi mettete a far storie, a scrivere esposti all’Asl, invece di ringraziarlo? Educate i vostri figli, i vostri bambini al sacrificio spartano. Un tempo era, infatti, coraggioso chi, senza fare una piega, si lavava con l’acqua gelata nel mese di gennaio; oggi lo è chi, sin da bambino, non fa, a sua volta, una piega se un getto di acqua bollente, a cento gradi o giù di lì gli provoca ustioni di secondo o terzo grado alle manine.

Tu vai nel bagno della scuola Wojtyla, vuoi lavarti le mani ma siccome oggi è il 9 novembre, l’assessore Innocenti ti fa trovare solo acqua calda. In poche parole qualsiasi rubinetto tu apra, è la stessa cosa, esce sempre la stessa acqua. I bambini aversani essendo eccessivamente viziati dei loro genitori, dicono, incredibile ma vero, di non riuscire a lavarsi le mani con un fiotto d’acqua ad appena 150° Fahrenheit. Insomma, c’hanno già tutti i vizi.

Sapete che cosa vi diciamo? Che voi un assessore come Giovanni Innocenti non ve lo meritate proprio. Che mai sarà di fronte al trionfo della scienza una ustioncina, una scarnificazione di una mano o di un braccio!

Ah, a proposito, sempre questi rompiscatole dei genitori, asseriscono che gli scarichi dei bagni sono “appilati”.

Vabbuo’, allora ditelo che state lì a spaccare il capello, che siete dei faziosi, che volete attaccare Innocenti e l’amministrazione comunale.

Ma statene certi: non vincerete mai. Anzi di qui a qualche ora il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, l’assessore Innocenti, con la benedizione di Giovanni Zannini, nostro signore del ribaltone, vi scriveranno due o tre post preannunciandovi una querela buona e giusta.

Siete degli oscurantisti, dovreste vivere nel medioevo, cari genitori, visto che è di tutta evidenza il fatto che quella di Aversa sia l’amministrazione cittadina più moderna, più innovativa, più creativa, ma che dico della provincia di Caserta, ma che dico della Campania, ma che dico d’Italia. E’ la migliore amministrazione comunale del mondo.