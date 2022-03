GUARDA IL VIDEO AVERSA. La giornalista Marilena Natale: “Federica Turco ora si dimetta. Il sindaco Golia, che delusione!”

È intervenuta postando un proprio intervento nel suo profilo Facebook. Lo pubblichiamo integralmente

AVERSA – Con la consueta franchezza la collega Marilena Natale è intervenuta sulla vicenda che ha coinvolto, stamattina, la consigliera comunale Federica Turco, il cui racconto produciamo in un altro articolo a cui potrete accedere CLICCANDO QUI.

Marilena Natale, in un video-intervento Facebook ha parlato di cose che conosce. Un’affermazione, la nostra, né rituale né scontata, perché un tratto discriminante di un intervento, di uno scritto, di un articolo prodotti da un politico, da un giornalista, da un economista, da uno chef, è proprio questo: si può essere d’accordo, non d’accordo, può rintuzzare una tesi con una controtesi, si può anche arrabbiare, ma se a parlare è una persona come la Natale, giornalista ormai di lunga esperienza, soprattutto aversana Doc, profonda conoscitrice di fatti, persone, circostanze e retroscena, va ascoltata perché difficilmente costituirà il suo parlare su frasi fatte o argomentazioni stereotipate.

Peraltro, lei stereotipata non lo è di natura e dunque neanche questa volta le ha mandate a dire a Federica Turco, di cui ha auspicato le dimissioni, al sindaco Alfonso Golia, che rappresenta per lei, come del resto per noi che sostenemmo la sua discesa in campo, una enorme delusione di tipo culturale prima ancora che politico e istituzionale. Comunque il video sta qui e riteniamo che contenga anche qualche buon retroscena e sicuramente un racconto che ha un capo e una coda.

