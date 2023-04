GUARDA IL VIDEO. AVERSA. L’ambulanza tarda ad arrivare e lui si sfoga su Tik Tok: “sti lot…”

In calce all’articolo il video diventato virale in poche ore …

AVERSA (Lidia de Angelis) Cittadino chiama ambulanza per un’emergenza e gli viene risposto che deve attendere l’arrivo dei soccorsi da Marcianise. E’ bastato questo a scatenare l’ira del giovane che postato un video dove ha rivolto insulti agli operatori sanitari. In queste ore impazza sui social il video virale di un aversano che insulta gli operatori del 118 e denigra l’ospedale normanno per i disservizi. Gli operatori commentano così l’accaduto “Condividiamo con piacere il video di questo tik toker che ci apostrofa con l’aggettivo “sti lot” (per quelli che abitano sopra Roma la traduzione è “queste merde”) per far capire con chi abbiamo a che fare quotidianamente, con persone che non capiscono che ,evidentemente , l’ambulanza di Aversa era impegnata su altro intervento e la più vicina era quella di Marcianise. Ma purtroppo non ci arrivano, molto più facile etichettarci o peggio aggredirci……”