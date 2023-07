GUARDA IL VIDEO e ascolta le ultime direttive impartite dal colonnello Scarso dei Carabinieri ai suoi uomini pochi secondi prima del blitz

Sono 4 le fasi, ben distinte tra loro ma allo stesso tempo necessariamente connesse.e chiaramente elencate da comandante provinciale Manuel Scarso Si parte dall’avvicinamento e…

CASTEL VOLTURNO – Il metodo è quello collaudato. L’ufficiale comandante coordinatore delle operazioni, il Colonnello Manuel Scarso, è il vertice della struttura dei carabinieri che ha condotto le indagini e a cui tocca anche la fase strettamente operativa dell’esecuzione del provvedimento giudiziario.

Come una vera squadra che lavora insieme per un unico obiettivo, i militari si riuniscono in semicerchio attorno al loro comandante per ricevere le ultime direttive. Come si può ascoltare dalle parole che questi pronuncia al loro cospetto (GUARDA IL VIDEO) sono 4 le fasi del blitz: avvicinamento, identificazione, cinturazione che dovrebbe significare circondare L’immobile oggetto del blitz in modo che nessuno riesca a sfuggire alla cattura e infine l’irruzione. Subito dopo aver impartito queste direttive molto chiare, i carabinieri si muovono con cani dell’unità cinofila in supporto all’operazione.

class="wp-block-video">