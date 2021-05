GUARDA IL VIDEO. La moglie se la intende col noto titolare di un caseificio. Lui, da CASAL DI PRINCIPE, sbandiera tutto in ogni social, da Facebook a TikTok

Cambiano i tempi ed anche questo, a nostro avviso e in un certo senso, è un segno di modernità

CASAL DI PRINCIPE – (g.g.) Una scelta a suo modo coraggiosa che va letta in maniera articolata, cercando di affrancarsi, dopo una prima veloce audizione, dalla questione specifica che espone e che ci rendiamo conto, solletica antropologicamente le curiosità morbosette di chi ha avuto la possibilità stamattina di guardare il video che il signor Natale di Casal di Principe ha deciso, in piena libertà, di pubblicare un pò dappertutto, in ogni social, addirittura anche all’interno di TikTok.

La decisione di reiterare la pubblicazione, quand’anche depurata da tutta una serie di beep che abbiamo inserito volontariamente, non avendone neanche l’obbligo giuridico, è legata alla volontà di sottolineare che anche in un posto come Casal di Principe, la cui narrazione ha legato l’insediamento radicale e radicato della camorra alla conservazione di malintesi valori della tradizione che poi non sono altro che una stabilizzazione dell’ignoranza, grazie alla quale la criminalità organizzata si è formata, è vissuta ed è proliferata. Capita che ci sia una persona che decida, nel 2021, di condividere, per l’appunto, di “socializzare” i fatti suoi.

Siccome si tratta di una manifestazione volontaria, va rispettata a prescindere perchè strutture di pensiero liberali anche elementari, non possono che comportarsi in questa maniera. I beep riguardano infatti i riferimenti specifici a persone diverse dal Natale che dunque, in caso di pubblicazione integrale, avremmo dovuto necessariamente interpellare allo scopo di acquisire una loro replica.