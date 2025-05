GUARDA IL VIDEO. L’assessora Nocerino urla in consiglio: “CAPUA mai tanto pulita negli ultimi 20 anni”. Bugia e noi lo dimostriamo con un lungo book fotografico

Una dichiarazione forte, che se supportata dai fatti meriterebbe senza dubbio applausi. Ma la realtà che ci viene documentata quotidianamente dai cittadini racconta tutt’altro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – A CasertaCe conosciamo bene il valore dei social: non solo strumenti di comunicazione, ma veri e propri archivi di testimonianze, spunti e, soprattutto, prove concrete. E proprio da ciò che emerge sui social e da una dichiarazione rilasciata dall’assessora all’ambiente del Comune di Capua Rosaria Nocerino durante il Consiglio dello scorso 15 aprile, CLICCA E GUARDA, prendiamo spunto per fare luce su una questione tanto evidente quanto ignorata da chi governa: lo stato disastroso della raccolta rifiuti a Capua.

Durante quel consiglio, l’assessora Nocerino ha affermato, anzi ha proclamato ad alta voce che “la città di Capua non è mai stata così pulita negli ultimi vent’anni.” Una dichiarazione forte, che se supportata dai fatti meriterebbe senza dubbio applausi. Ma la realtà che ci viene documentata quotidianamente dai cittadini racconta tutt’altro. Cumuli di immondizia, raccolta differenziata disorganizzata, angoli della città trasformati in micro discariche e aree verdi lasciate all’incuria. Questa è la Capua vera, quella che si fatica a vivere, ben distante dal quadro idilliaco dipinto dall’amministrazione comunale.

Il sindaco Adolfo Villani, da parte sua, continua a descrivere una città in cui i tassi della differenziata sono in crescita e in netto miglioramento, affidandosi a comunicati e dichiarazioni rilanciati da sui suoi profili social. Ma le immagini che pubblichiamo oggi ci mostrano una Capua abbandonata, trascurata, in cui i disservizi sono all’ordine del giorno e in cui i cittadini continuano a pagare un prezzo elevato, sia in termini economici che di vivibilità.

Non è la prima volta che segnaliamo le criticità del servizio di raccolta rifiuti nella città di Fieramosca e purtroppo dobbiamo constatare che la situazione non è affatto migliorata. In alcune zone, anzi, è persino peggiorata.

Alla luce dei fatti ci chiediamo a chi giova questa narrazione tanto positiva quanto invece scollegata dalla realtà? Forse a pochi, sicuramente non a quei cittadini che pagano le tasse e si sentono presi in giro da dichiarazioni trionfalistiche che non trovano riscontro nei fatti perché, vi piaccia o meno, la realtà è lontana anni luce da quella che quest’amministrazione con la proverbiale “faccia tosta” si ostina a voler raccontare.

Assessora Nocerino, lei afferma nell’audio che riportiamo nel video qui sotto, di avere “padronanza piena del suo settore e di poter dire in ogni centimetro cosa avviene”. Beh, a noi non sembra affatto. Lasciamo ai cittadini, quelli intellettualmente onesti, riscontrare quanto è vero quello che lei, assessora Nocerino, ha sostenuto in consiglio comunale. Per farlo mettiamo a disposizione dei capuani testimonianze fotografiche in merito allo stato in cui oggi versa Capua con un servizio di raccolta rifiuti affidato inizialmente alla Ciclat, poi a sua volta ceduto alla consorziata CZeta colpita da un provvedimento di interdittiva antimafia, annullato poi dal Tar. Oggi il patron della già citata CZeta, Aniello Ilario, figura tra i 28 indagati nell’inchiesta sui rifiuti svolta dalla Dda di Napoli che vede in elenco anche 3 capuani: Giuseppe Rubino; Antonio Montanino ed Antonio Moraca, quest’ultimo fratello del cognato del primo cittadino Adolfo Villani, quello stesso primo cittadino che nella sua campagna elettorale a gran voce ha affermato che la scelta della sua candidatura è arrivata “dopo aver constatato il modo di fare politica di certe forze, di atteggiamenti di certi ambienti al limite della cultura mafiosa” Per i quattro sopraccitati i magistrati della Dda hanno chiesto la custodia cautelare in carcere

Continueremo a vigilare, documentare e dare voce a questa città con senso civico e spirito critico. Perché raccontare la verità, anche quando è scomoda, è il nostro mestiere.